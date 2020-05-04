Віллаш-Боаш може очолити Ньюкасл

Керманич марсельського Олімпіка Андре Віллаш-Боаш став черговим претендентом на посаду головного тренера англійського Ньюкасла.

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Віллаш-Боаш став новим кандидатом на посаду головного тренера Ньюкасла. "Сороки" незабаром перейдуть під управління інвестиційного фонду на чолі з аравійськими власниками. Це розширить фінансові можливості тайнсайдців, що зумовлює пошук зіркового тренера. Раніше фаворитом на посаду керманича Ньюкасла вважався Маурісіо Почеттіно.

Сезон 2019/20 Андре Віллаш-Боаш провів на чолі французького Марселя та фінішував із провансальцями на 2-му місці Ліги 1. Свою тренерську кар'єру він розпочав асистентом Жозе Моурінью, а потім самостійно працював з Академікою, Порту, Челсі, Тоттенхемом, Зенітом і Шанхаєм СІПГ.

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