Віллаш-Боаш через рік покине Марсель – фахівець обрав 2 екзотичні пріоритети

Керманич марсельського Олімпіка Андре Віллаш-Боаш зізнався, що сезон 2020/21 буде для нього останнім на Велодромі.

"Я бачу себе в статусі тренера ще на 4 роки. Один сезон – у Марселі, а далі – якийсь екзотичний досвід у Бразилії чи Японії", – розповів 42-річний португалець в коментарі La Dauphine.

УЄФА не проти відновлення чемпіонату Франції в економ-режимі, – Le Parisien

Нагадаємо, що Андре Віллаш-Боаш очолив Марсель у 2019 році. Під його керівництвом провансальці фінішували 2-ми в достроково завершеному сезоні в Лізі 1. Раніше тренер був асистентом Жозе Моурінью у кількох клубах, а потім самостійно працював із Академікою, Порту, Челсі, Тоттенхемом, Зенітом і Шанхаєм СІПГ.

У колекції трофеїв Віллаша-Боаша чемпіонські титули в Португалії та Росії, внутрішні кубки та Ліга Європи 2010/11.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1