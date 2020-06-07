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Віллаш-Боаш через рік покине Марсель – фахівець обрав 2 екзотичні пріоритети

14:15 70 Читать на русском
Віллаш-Боаш через рік покине Марсель – фахівець обрав 2 екзотичні пріоритети
Андре Віллаш-Боаш / ABACA

Керманич марсельського Олімпіка Андре Віллаш-Боаш зізнався, що сезон 2020/21 буде для нього останнім на Велодромі.

"Я бачу себе в статусі тренера ще на 4 роки. Один сезон – у Марселі, а далі – якийсь екзотичний досвід у Бразилії чи Японії", – розповів 42-річний португалець в коментарі La Dauphine.

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Нагадаємо, що Андре Віллаш-Боаш очолив Марсель у 2019 році. Під його керівництвом провансальці фінішували 2-ми в достроково завершеному сезоні в Лізі 1. Раніше тренер був асистентом Жозе Моурінью у кількох клубах, а потім самостійно працював із Академікою, Порту, Челсі, Тоттенхемом, Зенітом і Шанхаєм СІПГ.

У колекції трофеїв Віллаша-Боаша чемпіонські титули в Португалії та Росії, внутрішні кубки та Ліга Європи 2010/11.

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Теги
Марсель Марсель Франція Бразилія Андре Віллаш-Боаш Андре Віллаш-Боаш
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