Ференцварош вдруге поступився Янг Бойз в рамках плей-офф-кваліфікації Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, раунд плей-офф кваліфікації. Матч-відповідь

Ференцварош – Янг Бойз – 2:3 (перший матч – 2:3)

Голи: Вінго, 18, Ммае, 27 – Цезігер, 4, Фасснахт, 55, Мамбімбі, 90+3

Нереалізований пенальті: Сібачо, 72 (Янг Бойз)

Вилучення: Лаудоні, 63 (Ференцварош)

Ліга чемпіонів: Ференцварош не зміг повторити подвиг Реброва, Лудогорець вилетів від Мальме – українців у групі не буде

Угорці не змогли повторити минулорічний успіх – груповий етап Ліги чемпіонів пройде без Фраді. "Зелено-білі" і в домашньому матчі програли Янг Бойз із тим самим рахунком – 2:3. Щоправда, вчорашня гра була куди багатшою на яскраві події – тут і вилучення, і незабитий пенальті.

Додамо, що Ігор Харатін пропускав звітну зустріч, а Олександр Зубков вийшов на завершальні 20 хвилин, але вплинути на результат не зумів.