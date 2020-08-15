"Виліт від Шахтаря стане для Конте початком кінця": відомий скаут спрогнозував результат протистояння півфіналу ЛЄ

"Шанси перед матчем завжди приблизно 50/50, і в контексті такого дивного сезону, як цей, статися може будь-що. Головним козирем сьогоднішнього Інтера я вважаю наявність такого форварда, як Лукаку. Це системоутворюючий гравець, який може і сам, і в парі з Мартінесом вирішувати результат поєдинку. Також не варто забувати і про де Врея – найкращого сьогодні центрального захисника Серії А. Інтер недарма став найкращою командою чемпіонату в плані оборони.

Інтер – Шахтар: Луческу оцінив шанси своїх колишніх команд у півфіналі Ліги Європи

Вважаю, тренерський штаб Шахтаря чітко розуміє всю різницю між недавніми суперниками і нинішнім Інтером. Це абсолютно інший рівень опору, можливостей, досвіду гравців і тренера, а також амбіцій клубу. Тому чекаю неординарних тактичних ходів з боку Каштру, саме вони повинні допомогти "гірникам" правильно побудувати гру проти потужної і динамічної команди Конте.

Футбол Шахтаря і Інтера – це два різних, практично протилежних за своїми ідеями ігрових стилі. Уміння тримати м'яч, короткий дрібний пас, часто і по горизонталі, обведення 1 в 1 на підступах до штрафного майданчика суперника у виконанні української команди – все це яскраво протистоїть вертикальному футболу і різкій грі центральної осі італійського колективу.

Звинувачення проти керівництва Інтера з боку Конте після матчу з Аталантою стали для власників клубу неприємною несподіванкою. Бажання гідно завершити цей сезон, і можливо з завойованим трофеєм, призвело до деякої консервації конфлікту, рішення якого було відкладено. Можливо Конте розуміє, що успіх в Лізі Європи дасть йому карт-бланш у вирішенні клубних питань, а виліт від Донецька стане для нього початком кінця. Тому буде зі ще більшою енергією готуватися до цієї дуелі.

Я не вірю, що гра дійде до серії 11-метрових. Вважаю, що поєдинок закінчиться в основний час. Уболівати буду за Шахтар і хочу, щоб українська команда перемогла", – сказав Великих в інтерв'ю виданню Footboom.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи