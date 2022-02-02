"З позиції психології, звичайно, прикро, що нам не вдалося потрапити в євровесну. Але у нас багато нових, дуже сильних та талановитих виконавців. Команда будується, і я впевнений, що певною мірою це піде нам на користь.

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У нас буде більше часу зігратись, а у тренерів – більше часу нам допомогти. Сподіваємося, що зможемо провести цей чемпіонат ідеально та перемогти у всіх іграх, щоб наступного року потрапити до Ліги чемпіонів та провести її гідно", – пояснив Матвієнко в коментарі Футбол NEWS.

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Нагадаємо, Шахтар набрав усього два очки і посів останнє місце у групі ЛЧ з Шерифом, Інтером та Реалом.

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