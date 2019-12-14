Виліт Шахтаря з Ліги чемпіонів не став несподіваним – команді Каштру бракує класу, – Федорчук

Відомий тренер Олег Федорчук підсумував виступ донецького Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Для мене виліт Шахтаря з Ліги чемпіонів не став несподіваним. Команда Луїша Каштру і так отримала очки, яких не заслуговувала – в Мілані та Загребі.

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Для участі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Шахтарю бракує класу. Тактично донецька команда діє дуже одноманітно. Джан П'єро Гасперіні тричі змінив побудову команди під час матчу в Харкові. Його опонент на ці ходи не зреагував. Проблема – в УПЛ, там Шахтар просто не може грати від оборони.

Шахтарю бракує швидкісного форварда, який би зміг бути успішним в моменти, коли є простір на чужій половині поля. Жуніор Мораєс – гравець для штрафного майданчика суперника. Відсутність швидкісного нападника позбавляє донецький клуб можливостей для ефективних контратак", – цитує Федорчука gazeta.ua.

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Нагадаємо, у виїзному матчі проти Аталанти "гірники" перемогли з рахунком 2:1, а у Загребі змогли на останніх хвилинах вирвати нічию – 3:3. Команда Луїша Каштру з 6 очками посіла третє місце у групі С і продовжить свої виступи в Лізі Європи.

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