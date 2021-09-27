Сьогодні, 27 вересня, Динамо вирушило до Мюнхена на матч другого туру Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. Виліт чартерного рейсу, який запланували на 17:30, було затримано майже на годину, повідомляє Meta Ratings.

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Причиною цього став затор, в який клубний автобус з командою потрапив на Бориспільському шосе через аварію. Цікаво, що молодіжна команда киян (U-19) в аеропорт прибула без затримок.

Нагадаємо, у заявку на виїзний матч з Баварією потрапили 24 футболісти, серед яких не було Віталія Буяльського.

Поєдинок на Альянц Арені відбудеться у середу, 29 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

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