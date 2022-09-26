Польща обіграла Уельс, що поставило крапку на надіях Бейла і Ко зберегти місце у дивізіоні A Ліги націй. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Уельс – Польща на Футбол 24.

Впродовж матчу команди мали здебільшого напівмоменти, але на початку другого тайму Польща забила єдиний гол у зустрічі. Лєвандовскі отримав навіс на лінії штрафного і в дотик віддав на набігаючого Свідерскі, якому лишилось влучити у ворота. Попри всі намагання валлійців поляки втримали перемогу.

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Таким чином, Польща набрала 7 очок та завершила груповий етап Ліги націй на 3 місці групи A4, а Уельс з 1 пунктом залишився останнім та покидає дивізіон A.