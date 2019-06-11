Вільх'яльмссон відмовився від переходу в Карпати, – ЗМІ

Львівські Карпати не змогли вмовити Арні Вільх'яльмссона перейти у їх клуб.

Нещодавно "зелені леви" зробили пропозицію щодо трансферу ісландського нападника, права на якого належать польській Термаліці, а згодом спробували взяти футболіста в оренду.

Карпати зацікавлені у Вільх'яльмссоні – львів'яни вже вийшли на футболіста, – ЗМІ

Натомість Вільх'яльмссон відмовився від переходу у львівські Карпати, повідомляє Football.ua. Щоправда, зазначається, що ісландець не проти продовжити кар'єру в Україні та відкритий до пропозицій.

Вільх'яльмссон попрощався з Чорноморцем, який вилетів у Першу лігу

Нагадаємо, ісландський форвард виступав за Чорноморець останні півроку на умовах оренди. За час, проведений у одеській команді, Вільх'яльмссон зіграв у 12 матчах в усіх турнірах, де забив 7 голів.