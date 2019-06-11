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Вільх'яльмссон відмовився від переходу в Карпати, – ЗМІ

20:13 35 Читать на русском
Вільх'яльмссон відмовився від переходу в Карпати, – ЗМІ
Арні Вільх'яльмссон / Чорноморець

Львівські Карпати не змогли вмовити Арні Вільх'яльмссона перейти у їх клуб.

Нещодавно "зелені леви" зробили пропозицію щодо трансферу ісландського нападника, права на якого належать польській Термаліці, а згодом спробували взяти футболіста в оренду.

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Натомість Вільх'яльмссон відмовився від переходу у львівські Карпати, повідомляє Football.ua. Щоправда, зазначається, що ісландець не проти продовжити кар'єру в Україні та відкритий до пропозицій.

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Нагадаємо, ісландський форвард виступав за Чорноморець останні півроку на умовах оренди. За час, проведений у одеській команді, Вільх'яльмссон зіграв у 12 матчах в усіх турнірах, де забив 7 голів.

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Карпати Карпати Арні Вільх'яльмссон Арні Вільх'яльмссон
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