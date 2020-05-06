Вільх'яльмссон: У збірній Ісландії є свій "Шевченко", який грав за Барселону

Ісландський форвард Колоса Арні Вільх'яльмссон назвав найкращих гравців своєї батьківщини.

"Якщо зараз подивитися на збірну Ісландії, то найбільша зірка – це Гілфі Сігурдссон з Евертона. Він багато років виступає в АПЛ за великі команди. Він – один з найкращих у складі нашої збірної.

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Але у нас також є воротар Ханнес Тоур Хальдоурсон, який багато разів був героєм матчу і витягував "мертві" м’ячі. Наш капітан Арон Гуннарссон – справжній боєць.

Раніше у нас був Ейдур Гудйонсен, який виступав за Челсі та Барселону. Це футболіст зовсім іншого рівня, найбільша зірка ісландського футболу за всю історію. Гудйонсен – наш ісландський "Шевченко", – цитує Вільх'яльмссона Tribuna.

Нагадаємо, 26-річний ісландець став найкращим бомбардиром Чорноморця у минулому сезоні, відзначившись 7-ма голами у 14-ти матчах.

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