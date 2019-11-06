Вільх'яльмссон може продовжити кар'єру в Колосі, – ЗМІ

Екс-форвард Чорноморця Арні Вільх'яльмссон отримав пропозицію продовжити кар'єру в Колосі з Ковалівки.

Ісландський нападник Арні Вільх'яльмссон в найближчі дні може стати гравцем Колоса, повідомляє Islendingavaktin.

Вільх'яльмссон відмовився від переходу в Карпати, – ЗМІ

Зазначимо, що гравець розірвав контракт з польською Термалікою у вересні та впродовж двох місяців перебуває в статусі вільного агента.

Нагадаємо, другу частину сезону 2019/20 Вільх'яльмссон виступав на правах оренди за Чорноморець, провівши 14 матчів та записавши до свого активу 7 голів.

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