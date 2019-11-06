Вільх'яльмссон може продовжити кар'єру в Колосі, – ЗМІ

Ліга чемпіонів — 5 лист 3283
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Динамо Загреб – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру
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"Гравці Барселони – маріонетки в руках Лобановського": іспанська преса про 0:4 від легендарного Динамо на Камп НоуСвіт — 5 лист 9760
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Шевченко викликав у збірну України хавбека Зорі ІванісенюЗбірна України — 5 лист 3583
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Наші за кордоном: бельгійське тріо на висоті, нестримний Яковенко і перші чемпіонства українцівСвіт — 5 лист 5497
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"Вийдемо на чемпіонат світу з першого місця". Як Блохін дотримав слова, перший і єдиний раз вивівши Україну на МундіальЗбірна України — 5 лист 3838