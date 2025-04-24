"Вилетіти в півфіналі Кубка від найсильнішої команди України на сьогодні... Ще й як вилетіти. За це тільки можна дякувати хлопцям. Боротьба сьогодні була запекла. Гра була до одного моменту.

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Заміни? Хотілось трішки додати надійності, але також ми враховували тих гравців, які втомились. Сьогодні дійсно була гра, в якій не втомитись було неможливо. Ми розуміли, що ми за будь-якою схемою зможемо знайти нагоду, яка нам потрібна. Прикро, що ті нагоди, які створювали сьогодні, не змогли реалізувати", – сказав Ашур для YouTube-каналу Полісся.

Нагадаємо, наразі Шахтар посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату України з 53-ма заліковими пунктами, відстань команди до лідера УПЛ, Динамо складає 10 очок. Фінал Кубка України між "гірниками" та київським Динамо відбудеться 14 травня у Житомирі.

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