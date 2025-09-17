Вікторія здолала Лівий Берег у матчі 1/16 фіналу Кубка України сезону 2025/26. Результат та огляд поєдинку читайте у цій новині на "Футбол 24".

Кубок України, 1/16 фіналу

Лівий Берег – Вікторія – 0:1

Гол: Дудник, 23

Вилучення: Гунічев, 90+5 – Книш, 27

ЛНЗ розібрався з Металістом і став першим учасником 1/8 фіналу, Кривбас довів до серії пенальті: Кубок України

У 1/16 фіналу Кубка України зустрічалися дві команди з Першої ліги – Лівий Берег та Вікторія. "Лелеки" непогано розпочали сезон, але у минулому турі чемпіонату програли Феніксу-Маріуполю (0:1). Натомість Вікторія встигла зазнати чотирьох поразок, але у попередній стадії Кубка України вибила Ворсклу (1:0).

Гості відкрили рахунок на 23-й хвилині. Книш підхопив м'яч на фланзі та подав у штрафний, а там Дудник вистрибнув вище за інших. Втім, вже через кілька хвилин сумчани залишилися в меншості після грубого фолу Книша.

У другому таймі Лівий Берег володів ігровою перевагою, але зрівняти рахунок ніяк не вдавалося. На 78-й хвилині Сідней пробивав з вбивчої позиції, але у ворота не влучив. Ще незабаром небезпечного удару завдав Гунічев, але м'яч пролетів повз дальню дев'ятку.

На останній хвилині гри Гунічев жорстко наступив на ногу супернику та був вилучений. В підсумку Вікторія здобула мінімальну перемогу та вийшла у 1/8 фіналу Кубка України.

"Треба, щоб було важко": Михайленко про Кубок світу U-20, планку Петракова, 55:0 у Шахтарі і варіант із Металістом 1925