Вікторія перемогла Металіст, перервавши безвиграшну серію, і залишила харків'ян на дні Першої ліги
У суботу, 6 вересня, 5-й тур Першої ліги продовжили три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Перша ліга, 5-й тур
Вікторія – Металіст – 1:0
Гол: Бойко, 8
Чернігів – Лівий Берег – 0:0
Агробізнес – Поділля – початок матчу о 16:00
Перша ліга: Нива здолала Пробій, Буковина перемогла Прикарпаття завдяки голу гравця, який пережив окупацію
У першому матчі дня сумська Вікторія приймала Металіст. Господарі вийшли вперед вже на старті зустрічі. Після навісу з кутового Сасовський у падінні стріляв по воротах, голкіпер зреагував і відбив перед собою, але першим на добиванні був Бойко, який головою замкнув у сітку. На 65-й хвилині гру довелось переривати через повітряну тривогу. Відпочинок пішов на користь господарям, які, зрештою, довели гру до логічної перемоги.
Як наслідок, Вікторія набрали 6 очок і піднялась на дев'яту сходинку турнірної таблиці. Металіст з 1 балом передостанній.
