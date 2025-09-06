У суботу, 6 вересня, 5-й тур Першої ліги продовжили три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 5-й тур

Вікторія – Металіст – 1:0

Гол: Бойко, 8

Чернігів – Лівий Берег – 0:0

Агробізнес – Поділля – початок матчу о 16:00

У першому матчі дня сумська Вікторія приймала Металіст. Господарі вийшли вперед вже на старті зустрічі. Після навісу з кутового Сасовський у падінні стріляв по воротах, голкіпер зреагував і відбив перед собою, але першим на добиванні був Бойко, який головою замкнув у сітку. На 65-й хвилині гру довелось переривати через повітряну тривогу. Відпочинок пішов на користь господарям, які, зрештою, довели гру до логічної перемоги.

Як наслідок, Вікторія набрали 6 очок і піднялась на дев'яту сходинку турнірної таблиці. Металіст з 1 балом передостанній.

