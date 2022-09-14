У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів італійський Інтер здобув перемогу над чеською Вікторією з рахунком 2:0. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Героєм зустрічі у Пльзені став боснійський форвард Едін Джеко, який записав до свого активу гол та асист. Також результативними діями у складі міланців відзначилися Хоакін Корреа (асист) і Дензел Дюмфріс (гол).

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Завдяки цій перемозі Інтер набрав перші три очки у групі С. Чехи ж після двох турів досі без перемог.