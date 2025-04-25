Віктор Вальдес несподівано очолив клуб з четвертого дивізіону Іспанії
Колишній голкіпер Барселони Віктор Вальдес повернувся до тренерської роботи – тепер на чолі Реала Авіла.
Реал Авіла у соцмережах повідомив про призначення на посаду головного тренера команди зіркового Віктора Вальдеса.
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Контракт із 43-річним екс-воротарем Барселони та Манчестер Юнайтед розрахований до кінця сезону 2025/26. Це не перший клуб у тренерській кар'єрі Вальдеса – до цього він працював у академії Барселони, футбольній школі Морталас, а також у клубі Орта (шостий дивізіон).
Варто зауважити, що Реал Авіла виступає у Сегунді КІФФ (четвертий дивізіон Іспанії) та посідає четверте місце в поточному чемпіонаті.
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