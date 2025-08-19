– Програли гру в перші 15 хвилин. Скажу короткий коментар перших трьох наших матчів. В першій грі ми говорили, що погано граємо вперед. Моментів практично не було. Другий поєдинок – перемога та показали характер. Тепер теж показали характер, гарно грали вперед, але не реалізували купу моментів. Прикро, але маємо те, що маємо.

– У Кривбаса було три моменти, які вони реалізували. Ваша ж команда багато створила, але не забила теж багато.

– Так і є. Хлопці засмучені в роздягальні. Налаштовувалися на перемогу, але, на жаль, пропустили гол з першого ж моменту суперника. У нас моменти – нема гола. Другий момент – 0:2.

– Щось сказали в роздягальні Башічу, Слесарю?

– А ви як думаєте? Але вони ж тиждень тому грали на дуже високому рівні. То й же Башіч грав на іншій позиції проти Кудрівки. З ЛНЗ він грав у центрі оборони, як і сьогодні. Сьогодні ж були помилки, які призвели до гола.

– Якщо не брати результат, сама гра вам сподобалася?

– Інфарктна. Для глядачів цікаво, емоції. Нам хочеться бачити інший результат в кінці.

– Сьогодні гарно вийшов на заміну Руан.

– Ми маємо дуже гарних футболістів, яким потрібно ще додавати. Нам кричали сьогодні "мужики". Так, ми програли, але будемо намагатися залишити цей атакувальний запал на наступні матчі. Треба виправляти також помилки в обороні.

– Часто кажуть, що наш український футбол постійно деградує. Ви повернулися через рік в Україну. Яка ваша думка з цього приводу?

– Як на мене, раніше наші гранди Шахтар та Динамо перемагали без запитань. А зараз такий чемпіонат, що кожен може обіграти кожного. Мені це подобається. Треба докладати багато зусиль, щоб когось обіграти. Це додає плюс чемпіонату, – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

