Віктор Санчес: Іско повинен пригадати, як змушував вболівальників Реала скандувати своє ім'я

Колишній гравець Реала Віктор Санчес пояснив, як півзахисник мадридців Іско може позбутися проблем із потраплянням у стартовий склад команди.

"Я думаю, що Іско повинен повернути свій колишній рівень гри, коли йому влаштовували овації на Сантьяго Бернабеу. Це допомогло б йому виправити ситуацію, в якій він знаходиться.

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Трохи більше року тому він був беззаперечним основним виконавцем не лише в Реалі, а й у збірній Іспанії. За цей короткий проміжок часу він став гравцем ротації.

Ніхто не сумнівається в його таланті. Ті вміння, які привели його в Реал, нікуди не зникли. Однак зараз він не знаходиться на тому рівні, до якого всі звикли.

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Було б непогано, якби він пригадав ту гру, якою змушував вболівальників Реала скандувати його ім'я. До того ж це було не так давно. Я думаю, що це допоможе йому повернутися в реальність", – цитує Санчеса AS.