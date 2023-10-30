"Використав це як мотивацію і влаштував гарне свято": Холанд – про співи фанатів Манчестер Юнайтед
Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд поділився враженнями від перемоги над Манчестер Юнайтед (3:0) у 10 турі АПЛ.
"Це найкращі 90 хвилин в цьому сезоні. З точки зору контролю над та гри. Приголомшливо. Фантастична перемога. Гра була неймовірною, як і команда, і решта, особливо Бернарду Сілва.
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Пенальті? Я бачив на екрані, і це було чітко. Тоді я повністю зосередився на тому, щоб забити. Після пенальті так багато людей співали "Kін" (прим. таким чином уболівальники Юнайтед, ймовірно, нагадали норвежцю про фол Роя Кіна на його батькові Альфе Холанді) – я не знаю чому, але я використав це як мотивацію. Я влаштував їм гарне свято.
У мене було багато моментів, я міг би забити більше голів, але коли партнер по команді займає кращу позицію, ти граєш на нього, це дуже легко", – цитує норвежця BBC.
Нагадаємо, що в матчі проти Манчестер Юнайтед Ерлінг Холанд оформив дубль і зробив результативну передачу на Фодена.
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