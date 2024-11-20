"Важлива перемога України і для збірної, і для всіх українців в цей день. Використали свій шанс і продовжимо боротьбу задля досягнення мети.

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Дякую нашим захисникам та вболівальникам за віру в команду", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, на 75-й хвилині Анатолій привіз у свої ворота пенальті, стрибнувши у ноги Узуні. Байрамі переграв Трубіна з позначки, але українці вистояли й з врахуванням поразки Грузії від Чехії зберегли прописку в дивізіоні В і боротимуться за вихід в еліту. Жеребкування відбудеться 22 листопада о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні. Потенційними суперниками підопічних Сергія Реброва є Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія.

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