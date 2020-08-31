Новий регламент матчів національних команд прописав дії на випадок перенесення чи відміни поєдинків, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Підготовка до матчів збірних проходить на тлі пандемії COVID-19 і пов'язаних з нею труднощів. Відповідно до вимог протоколу, більшості національних асоціацій вдалося отримати від уповноважених державних органів влади виключення, що дозволяють командам виїжджати на місце проведення матчу, а їхнім гравцям – повертатися в клуби після виклику в збірну.

Однак позитивні результати передматчевих тестів на COVID-19 можуть привести до того, що групи гравців або цілі команди будуть відправлені в карантин і національні асоціації не зможуть виставити команду на матч згідно з рішенням влади. У такому випадку, а також із урахуванням щільності міжнародного календаря може виявитися, що неможливо перенести деякі матчі Ліги націй 2020/21, кваліфікації молодіжного Євро-2021 та жіночого чемпіонату Європи.

З огляду на цю ситуацію Виконавчий комітет УЄФА ухвалив такі рішення:

1) якщо за рішенням місцевої влади група футболістів або команда поміщається на обов'язковий карантин або на самоізоляцію, матч проходить за розкладом, якщо в команді набирається мінімум 13 гравців, зокрема, один воротар. Цей пункт чинний незалежно від інших положень регламенту конкретного турніру (наприклад, крайнього терміну подачі заявки на матч) за умови, що всі футболісти мають право виступати за молодіжну або дорослу збірну національної асоціації згідно з регламентом ФІФА, а їхні аналізи дали негативний результат відповідно до протоколу УЄФА;

2) якщо національна асоціація не може виставити на гру команду з дотриманням зазначеного вище критерію, то матч, якщо можливо, переноситься на обрану адміністрацією УЄФА дату. Якщо адміністрація УЄФА вважатиме за доцільне, вона має повноваження перенести матч на стадіон в нейтральній державі (на території національної асоціації УЄФА). У будь-якому випадку домашня команда залишається відповідальною за проведення матчу і покриває всі супутні витрати;

3) якщо матч неможливо перенести, рішення приймає Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція (КДЕІ) УЄФА. Збірна національної асоціації, з вини якої матч не відбувся або не був зіграний в повному обсязі, визнається КДЕІ переможеною. Крім випадків, коли КДЕІ вирішує, що матч не відбувся або був зіграний не в повному обсязі з вини обох сторін або з незалежних від сторін причин. Тоді результат матчу визначає жереб (перемога 1:0, поразки 0:1 або нічия 0:0), який проводить адміністрація УЄФА;

4) якщо член призначеної на матч суддівської бригади здає позитивний тест на COVID-19, УЄФА може як виняток замінити його на рефері з асоціації, яку представляє одна з команд і/або на рефері не зі списку ФІФА.

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