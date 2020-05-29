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Виконком УАФ вніс тимчасові зміни до регламенту УПЛ – 9 запасних і чужі стадіони

17:05 333 Читать на русском
Виконком УАФ вніс тимчасові зміни до регламенту УПЛ – 9 запасних і чужі стадіони
Зоря – Олександрія / Фото з відкритих джерел

На позачерговому засіданні Виконкому УАФ із використанням засобів зв’язку було прийнято кілька важливих змін.

Виконком УАФ на своєму сайті опублікував рішення стосовно внесення тимчасових змін до Регламенту УПЛ.

УАФ отримала роз'яснення щодо плювання під час матчу

Зокрема, на час дїі Тимчасових змін до Правил гри у футбол передбачена можливість внесення до рапорту арбітра на футбольні матчі УПЛ та Кубку України не більше 20-ти футболістів (11 основних i 9 запасних).

Окрім того, на час дії на території України карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, футбольним клубам було надано право проводити домашні матчі на стадіонах не в місті постійного розташування й державної реєстрації клубу за рішенням Дирекції УПЛ та Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ у випадку заборони органами державної влади проводити футбольні матчі в певних регіонах України.

До слова, раніше Кабінет міністрів України дозволив учасникам та особам віком понад 60 років бути залученими до організації та проведення спортивних змагань.

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