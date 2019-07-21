"Виконав, як у найкращі роки": Мілевський оцінив свій блискучий гол за Динамо Брест

Нападник брестського Динамо Артем Мілевський допоміг своїй команді обіграти Торпедо (4:1) в рамках 16-го туру чемпіонату Білорусі.

"Нарешті взяв на себе гру, не став ні з ким грати в пас. Виконав, як у найкращі роки. Обіграв, увійшов до штрафного, вдало обігрався з Деном Лаптєвим. Добре вийшло", – сказав Мілевський у коментарі Football.by.

Мілевський та Хобленко голами допомогли Динамо Брест здобути розгромну перемогу над Торпедо

Відзначимо, що гол у ворота Торпедо став для Артема другим після повернення у брестський клуб.