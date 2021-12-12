Виконав обіцянку: наставник Нью-Йорк Сіті в одних трусах відсвяткував чемпіонство МЛС
Головний тренер Нью-Йорк Сіті Ронні Дейла не стримувався після перемоги над Портленд Тімберс (1:1, пен. 4:2) у фіналі МЛС.
Ще протягом сезону 46-річний фахівець дав обіцянку, що у разі чемпіонства своєї команди відсвяткує його лише в одних трусах. Свого слова Дейла дотримав напередодні.
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Завершивши всі святкування, представники Нью-Йорк Сіті і преса зібрались у колі, а норвежець розташувався у центрі й почав перед камерами роздягатись. Залишившись в одних трусах, він кілька разів відтиснувся на полі і тріумфально підняв трофей МЛС над головою.
До слова, для "голубів" це чемпіонство стало першим у їхній історії. Ронні Дейла тренує команду з січня 2020-го.