Головний тренер Нью-Йорк Сіті Ронні Дейла не стримувався після перемоги над Портленд Тімберс (1:1, пен. 4:2) у фіналі МЛС.

Ще протягом сезону 46-річний фахівець дав обіцянку, що у разі чемпіонства своєї команди відсвяткує його лише в одних трусах. Свого слова Дейла дотримав напередодні.

Нью-Йорк Сіті вперше став чемпіоном МЛС – розкішний фінал з серією пенальті та голом у компенсований час

Завершивши всі святкування, представники Нью-Йорк Сіті і преса зібрались у колі, а норвежець розташувався у центрі й почав перед камерами роздягатись. Залишившись в одних трусах, він кілька разів відтиснувся на полі і тріумфально підняв трофей МЛС над головою.

До слова, для "голубів" це чемпіонство стало першим у їхній історії. Ронні Дейла тренує команду з січня 2020-го.