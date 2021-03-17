"Знаємо, що це буде дуже складна гра, як і в Італії, але я впевнений, що наша команда підійде до матчу інакше, і ми покажемо хороший футбол. Ми непогано просунулися в деяких аспектах і можемо збалансувати дуель.

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Я вірю, що на цьому етапі у нас буде видовищна гра, ми викладемося на максимум і доб'ємось виходу в чвертьфінал. Це наша мета", – поділився Тете у коментарі UOL Esporte.

Нагадаємо, у першій зустрічі Рома розбила Шахтар (3:0). Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 18 березня, початок поєдинку о 19:55.

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