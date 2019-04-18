Викинути на вітер 1,660 мільярда євро, або Як розвести 2 топ-клуби в ЛЧ на 812 млн і стати (не) найбільшим невдахою

Хосеп Гвардіола виглядає великим невдахою Ліги чемпіонів останніх 8-и сезонів. Як і Манчестер Сіті, власники якого витратили космічну суму, щоб поставити на вічне ЗЕРО.

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Шейх Мансур бін-Заєд витратив 1,660 мільярда євро відтоді, як придбав клуб у 2008-му році. А Манчестер Сіті і так вилітає в ЛЧ від Тоттенхема, який ось уже 2 трансферні вікна поспіль нікого не купує. Як вам така іронія долі? Манчестерці ще можуть, звичайно, позмагатись з якимсь ПСЖ за звання "найепічніші гроші на вітер в історії людства", але навряд чи їх тішить така перспектива. Ці кошти шейхи витрачали багато в чому бездумно, інколи на відверто переоцінених гравців.

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Як наслідок, "міщани" не лише не вигравали Лігу чемпіонів. Сіті не знає навіть, що таке фінал. Лише 1 вихід у півфінал за останні 8 сезонів ще з нині тренером Ярмоленка Пеллегріні (раніше ж просто не потрапляли до числа найкращих в АПЛ) та 2 чвертьфінали імені Гвардіоли. Усе. Тепер беремо суто Пепа, який у фінал ЛЧ виходив лише з Барселоною.

Іспанське прокляття в економ-режимі

Спочатку він провалювався в економ-режимі. Очолив Баварію після того, як Хайнкес виграв усі можливі трофеї, зокрема, і той найзаповітніший. За 3 сезони мюнхенці дозволили каталонцю витратити трохи більше як 204 мільйони євро. Прийшли такі зірки, як Гьотце, Тьягу Алькантара, Артуро Відаль, Бенатія і Дуглас Коста. Легенди ще були в самому соку.

І на виході ми отримали 3 зупинки за крок до фіналу. З іспанським прокляттям. Баварію Гвардіоли вибивали усі гранди Прімери – спочатку Реал Мадрид (переможець у підсумку), згодом рідна Барселона (переможець), а на десерт Атлетіко (фіналіст). Цікаво, що тепер ще й іспанець Льоренте вибив Сіті у складі Тоттенхема.

Гвардіола – ще не найбільший невдаха

Головною проблемою Пепа залишається його геній і фобії. Є всі підстави прогнозувати, що Манчестер Сіті виграє АПЛ попри складніший календар, ніж у Ліверпуля. Він вміє вибудовувати команду на довгі дистанції, бути королем усіх топових чемпіонатів, а ось у кубкових баталіях уже якось все не так. Згадати тільки матчі з Челсі за короткий проміжок часу: спочатку той в чемпіонаті Англії, який завершився з рахунком 6:0, а потім вимучений тріумф по пенальті в Кубку ліги.

Так, Манчестер Сіті витратив на його примхи 608 мільйонів євро (серед яких і українець Олександр Зінченко за 2 млн), понад третину від загальних інвестицій шейха за 11 років. Так, він навіть не привів свою команду до півфіналу. Ба більше, вилітав від команд, які в підсумку не вигравали турнір (Монако зупинилось у півфіналі, Ліверпуль – у вирішальній битві в Києві). Цьогоріч бюджет на трансфери колосально скоротився: з рекордних 317,5 до "крихітних" 77. Утім бодай раз не зміг досягнути навіть того ж півфінального етапу.

З іншого боку, подивіться на декілька інших клубів, яким перемога в ЛЧ тільки сниться. Ювентус вже викинув 617 мільйонів, ПСЖ – 634, але їх також немає у топ-4 найкращих. Барселона розщедрилась на 613, і цей сезон перший за 4 роки, в якому вона опинилась за крок до фіналу.

А може, це все VкARма?

Коли Гвардіола шалено бігав по боковій лінії після 5-го гола, а гравці Тоттенхема безсило попадали на газон, немов воїни, які визнали свою поразку, десь там у нарадчій кімнаті відео асистентів рефері увімкнулося червоне світло. У футболі минулого навіть велична Барса перемагала Челсі багато в чому завдяки дикому суддівству Овребо, який не помічав рук і відвертих фолів каталонців у власному штрафному. Якби тоді був VAR, з великою імовірністю далі пішли б англійці. А в підсумку все завершилось дебютним європейським тріумфом.

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Зараз судді за допомогою повторів опустили його з раю на грішну землю за декілька секунд. Гвардіола біг і не усвідомлював, що на дворі не 2009-й, коли його забіг не могло ніщо перекреслити. Що зараз, 10 років потому, так радіти доволі передчасно. А ще даремно Пеп відхрещувався від свого атакувального футболу на користь захисту в Лондоні, а потім місцями і в Манчестері.

️ #ChampionsLeague 2 Leg xG totals #THFC the only side that were second best on xG to get through, having scored 4 from 1.30 xG over both legs. #FCBarcelona comfortable, #Ajax deserving to beat #Juventus. #LFC rack up 3 more xG than #FCPorto, despite having similar no. shots pic.twitter.com/6AgHvCNyvq — Infogol (@InfoGolApp) 18 квітня 2019 р.

Він сам поставив свою команду за рахунку 4:2 у становище, при якому та страждає без моментів, віддаючи ініціативу. Це не Почеттіно переміг, а Гвардіола програв. Достатньо тільки глянути графік очікуваних голів – Сіті єдиний, хто виграв (причому наскільки впевнено!), але не пройшов далі. Цей рік Ліги чемпіонів, схоже, належить сміливим і безстрашним – у півфіналі власне ті, хто не боявся ризикувати і робити неможливе саме в атаці.

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