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ЛІГА ЄВРОПИ НАПОЛІ - АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ

Викинути на вітер 1,660 мільярда євро, або Як розвести 2 топ-клуби в ЛЧ на 812 млн і стати (не) найбільшим невдахою

19:15 778 Читать на русском
Викинути на вітер 1,660 мільярда євро, або Як розвести 2 топ-клуби в ЛЧ на 812 млн і стати (не) найбільшим невдахою
Хосеп Гвардіола наприкінці матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем / колаж Daily Mail
Тарас Котів Тарас Котів

Хосеп Гвардіола виглядає великим невдахою Ліги чемпіонів останніх 8-и сезонів. Як і Манчестер Сіті, власники якого витратили космічну суму, щоб поставити на вічне ЗЕРО.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Сон Хин Мін 7’
Сон Хин Мін 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Сон Хин Мін
10’ Сон Хин Мін
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

Що ще зробити, щоб не виглядати повними лузерами

Шейх Мансур бін-Заєд витратив 1,660 мільярда євро відтоді, як придбав клуб у 2008-му році. А Манчестер Сіті і так вилітає в ЛЧ від Тоттенхема, який ось уже 2 трансферні вікна поспіль нікого не купує. Як вам така іронія долі? Манчестерці ще можуть, звичайно, позмагатись з якимсь ПСЖ за звання "найепічніші гроші на вітер в історії людства", але навряд чи їх тішить така перспектива. Ці кошти шейхи витрачали багато в чому бездумно, інколи на відверто переоцінених гравців.

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Як наслідок, "міщани" не лише не вигравали Лігу чемпіонів. Сіті не знає навіть, що таке фінал. Лише 1 вихід у півфінал за останні 8 сезонів ще з нині тренером Ярмоленка Пеллегріні (раніше ж просто не потрапляли до числа найкращих в АПЛ) та 2 чвертьфінали імені Гвардіоли. Усе. Тепер беремо суто Пепа, який у фінал ЛЧ виходив лише з Барселоною.

Іспанське прокляття в економ-режимі

Спочатку він провалювався в економ-режимі. Очолив Баварію після того, як Хайнкес виграв усі можливі трофеї, зокрема, і той найзаповітніший. За 3 сезони мюнхенці дозволили каталонцю витратити трохи більше як 204 мільйони євро. Прийшли такі зірки, як Гьотце, Тьягу Алькантара, Артуро Відаль, Бенатія і Дуглас Коста. Легенди ще були в самому соку.

І на виході ми отримали 3 зупинки за крок до фіналу. З іспанським прокляттям. Баварію Гвардіоли вибивали усі гранди Прімери – спочатку Реал Мадрид (переможець у підсумку), згодом рідна Барселона (переможець), а на десерт Атлетіко (фіналіст). Цікаво, що тепер ще й іспанець Льоренте вибив Сіті у складі Тоттенхема.

Гвардіола – ще не найбільший невдаха

Головною проблемою Пепа залишається його геній і фобії. Є всі підстави прогнозувати, що Манчестер Сіті виграє АПЛ попри складніший календар, ніж у Ліверпуля. Він вміє вибудовувати команду на довгі дистанції, бути королем усіх топових чемпіонатів, а ось у кубкових баталіях уже якось все не так. Згадати тільки матчі з Челсі за короткий проміжок часу: спочатку той в чемпіонаті Англії, який завершився з рахунком 6:0, а потім вимучений тріумф по пенальті в Кубку ліги.

Так, Манчестер Сіті витратив на його примхи 608 мільйонів євро (серед яких і українець Олександр Зінченко за 2 млн), понад третину від загальних інвестицій шейха за 11 років. Так, він навіть не привів свою команду до півфіналу. Ба більше, вилітав від команд, які в підсумку не вигравали турнір (Монако зупинилось у півфіналі, Ліверпуль – у вирішальній битві в Києві). Цьогоріч бюджет на трансфери колосально скоротився: з рекордних 317,5 до "крихітних" 77. Утім бодай раз не зміг досягнути навіть того ж півфінального етапу.

З іншого боку, подивіться на декілька інших клубів, яким перемога в ЛЧ тільки сниться. Ювентус вже викинув 617 мільйонів, ПСЖ – 634, але їх також немає у топ-4 найкращих. Барселона розщедрилась на 613, і цей сезон перший за 4 роки, в якому вона опинилась за крок до фіналу.

А може, це все VкARма?

Коли Гвардіола шалено бігав по боковій лінії після 5-го гола, а гравці Тоттенхема безсило попадали на газон, немов воїни, які визнали свою поразку, десь там у нарадчій кімнаті відео асистентів рефері увімкнулося червоне світло. У футболі минулого навіть велична Барса перемагала Челсі багато в чому завдяки дикому суддівству Овребо, який не помічав рук і відвертих фолів каталонців у власному штрафному. Якби тоді був VAR, з великою імовірністю далі пішли б англійці. А в підсумку все завершилось дебютним європейським тріумфом.

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Зараз судді за допомогою повторів опустили його з раю на грішну землю за декілька секунд. Гвардіола біг і не усвідомлював, що на дворі не 2009-й, коли його забіг не могло ніщо перекреслити. Що зараз, 10 років потому, так радіти доволі передчасно. А ще даремно Пеп відхрещувався від свого атакувального футболу на користь захисту в Лондоні, а потім місцями і в Манчестері.

Він сам поставив свою команду за рахунку 4:2 у становище, при якому та страждає без моментів, віддаючи ініціативу. Це не Почеттіно переміг, а Гвардіола програв. Достатньо тільки глянути графік очікуваних голів – Сіті єдиний, хто виграв (причому наскільки впевнено!), але не пройшов далі. Цей рік Ліги чемпіонів, схоже, належить сміливим і безстрашним – у півфіналі власне ті, хто не боявся ризикувати і робити неможливе саме в атаці.

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