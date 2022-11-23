Емоції фанатів Саудівської Аравії під час і після матчу проти Аргентини (2:1) були просто неймовірними.

Звитяга саудитів над "альбіселесте" є однією з головних несподіванок на цьому чемпіонаті світу. Це, безперечно, непересічна подія для усіх без винятку представників країни Перської затоки.

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Героями соціальних мереж після зустрічі стали чоловіки, які стежили за сенсаційною перемогою вдома. Коли Салем Аль-Давсарі забив другий м'яч, ті немов збожеволіли. А один із фанатів взагалі викинув двері у двір!

Bro pulled the door off celebrating the upset



51st-ranked Saudi Arabia beats Argentina



(via os.nx/TT) pic.twitter.com/pX40RHqCaB — Pickswise (@Pickswise) November 22, 2022

Дехто, звісно ж, був куди стриманішим у святкуванні, хоч це й було не менш бурхливо.

Absolute scenes after Saudi Arabia shocked Argentina in the World Cup



(via @alkass_digital)pic.twitter.com/mxU5kgpl6Q — ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2022

Реабілітуватись за поразку аргентинці матимуть змогу у суботу, 26 листопада, коли гратимуть проти Мексики. Саудити зможуть довести невипадковість вчорашньої перемоги у матчі проти Польщі.

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