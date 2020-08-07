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"Викинь на**й і не чіпай мене": Бущан розповів про свавілля арбітрів на матчах Динамо у єврокубках

14:33 - Читать на русском
"Викинь на**й і не чіпай мене": Бущан розповів про свавілля арбітрів на матчах Динамо у єврокубках
Георгій Бущан / фото: ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан розповів, наскільки воротареві важко грати у виїзних матчах, коли за спиною перебувають ультрас суперника.

"Я провів ще не так багато матчів, щоб аналізувати. Але можу сказати, що, коли поруч трибуни, на яких вболівальники суперника, багато чого залишається за кадром. У нас би на це звертали увагу, а в Європі – не дуже.

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У мене особисто і в Копенгагені, і в Мальме "прилітали" скляні пляшки, а один раз навіть прилетів кросівок. Все це ми показали судді. Цього не було в ефірі, а суддя сказав: "Викинь на**й і не чіпай мене", – сказав Бущан в ефірі подкасту Записки динамівця.

Нагадаємо, Динамо грало з Мальме і Копенгагеном у груповому етапі Ліги Євори сезону-2019/20. Поєдинок у Швеції (3:4 для киян) обслуговувала чеська бригада арбітрів на чолі з Павелом Краловецом, а проти данців (1:1) судили рефері з Угорщини, головним був Тамаш Богнар.

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Динамо Динамо Ліга Європи Георгій Георгій Бущан
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