"Викинь на**й і не чіпай мене": Бущан розповів про свавілля арбітрів на матчах Динамо у єврокубках

"Я провів ще не так багато матчів, щоб аналізувати. Але можу сказати, що, коли поруч трибуни, на яких вболівальники суперника, багато чого залишається за кадром. У нас би на це звертали увагу, а в Європі – не дуже.

Динамо визначилося зі спаринг-партнером на другий матч під керівництвом Луческу

У мене особисто і в Копенгагені, і в Мальме "прилітали" скляні пляшки, а один раз навіть прилетів кросівок. Все це ми показали судді. Цього не було в ефірі, а суддя сказав: "Викинь на**й і не чіпай мене", – сказав Бущан в ефірі подкасту Записки динамівця.

Нагадаємо, Динамо грало з Мальме і Копенгагеном у груповому етапі Ліги Євори сезону-2019/20. Поєдинок у Швеції (3:4 для киян) обслуговувала чеська бригада арбітрів на чолі з Павелом Краловецом, а проти данців (1:1) судили рефері з Угорщини, головним був Тамаш Богнар.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо