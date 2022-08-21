Бернлі та Блекпул видали один з найемоційніших матчів вікенду (3:3) в рамках 5 туру Чемпіоншипу.

Бернлі приймав Блекпул і вже до 11 хвилини мав комфортну перевагу в рахунку. У дебюті зустрічі Браунхілл шикарним дальнім ударом пробив під поперечину. А через кілька хвилин Телла відгукнувся на закидання з глибини та забив другий гол.

Парад фантастичних голів у Німеччині – відео шедевральних ударів п'ятою

Блекпул відквитав один м'яч після подарунку суперників, але пропустив до перерви ще раз. Телла красиво оформив дубль. У другому таймі гості створили камбек і вирвали нічию.

Завершилося все штовханиною. Захисник Бернлі Іан Маатсен не втримав нерви, коли під час контратаки його збив суперник – вихованець Челсі побіг мстити. Після тривалих розбірок суддя показав дві червоні картки.