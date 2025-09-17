18-річний український форвард Богдан Попов продовжує вражати в Серії Б. Вихованець київського Динамо очолює бомбардирську гонку другої за престижністю італійської ліги, забивши вже чотири голи за три тури. У матчі Комо – Дженоа (1:1) Руслан Маліновський після складної травми вперше вийшов у стартовому складі своєї команди, повернувшись на поле після тривалої паузи.

"Гасперіні йому не довіряє": джерело оцінило сумні перспективи Довбика в Ромі – залишився останній шанс

40-річний Лука Модріч оформив свій перший гол за Мілан, принісши команді перемогу над Болоньєю (1:0). Тим часом Гасперіні продовжує ігнорувати Артема Довбика – українець спостерігав за поразкою Дженоа від Торіно (0:1) із трибун. Ювентус у запеклому дербі переграв Інтер 4:3, а Антоніо Конте встановив новий рекорд Серії А, поки Наполі продовжує лідирувати завдяки виступам гравців із Манчестера. Детальніше про всі ці події – у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Рома сенсаційно зазнала першої поразки за Гасперіні – Довбик отримав принизливий вирок від тренера