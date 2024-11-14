За останні 15 місяців у п'яти гравців першої команди Реала був діагностований розрив передньої хрестоподібної зв'язки (у Куртуа, Алаби, Мартінеса, Карвахаля і Мілітао – двічі). Крім того, гравці "бланкос" часто були схильні до м'язових травм, і в цьому частково звинувачували тренера з фітнесу Антоніо Пінтуса.

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Методи фітнесу Пінтуса дуже інтенсивні, і деякі футболісти в складі першої команди вважають, що вони надто інтенсивні. Relevo повідомляє, що існує різка різниця між методами, які використовує Карло Анчелотті та методами, які використовують тренери молодіжних команд Реала. Вважається, що це призводить до збільшення ймовірності травм у тих молодих гравців, які намагаються пробитися в першу команду через велику кількість травмованих гравців першої команди.

Повідомляється, що деякі молоді гравці, які борються за потрапляння до першої команди, знають, що існує певний ризик отримати травму – вони цього дуже бояться. На жаль, із цим уже зіткнулися Хакобо Рамон і Жеремі де Леон.

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