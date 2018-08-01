Вихованці МЮ відіграли найбільше хвилин в АПЛ сезону-2017/18 – цікавий рейтинг найпродуктивніших академій

Академія Манчестер Юнайтед стала найпродуктивнішою в минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги.

В АПЛ сезону-2017/18 зіграло найбільше вихованців Манчестер Юнайтед – 20 футболістів. Вони загалом провели на полі 32157 хвилин – представники жодної іншої академії навіть не наблизилися до тих, хто пройшов школу "червоних дияволів".

У нинішньому складі Манчестер Юнайтед найвідомішими вихованцями є Маркус Рашфорд, Джессі Лінгард, Скотт Мактомінай і, звичайно, Поль Погба, якого МЮ свого часу безкоштовно відпустив в Ювентус і потім викупив за 100 млн євро.

Вихідці з академії Юнайтед є і серед конкурентів: Данні Велбек (Арсенал), Данні Дрінквотер (Челсі), Майкл Кін (Евертон), Джонні Еванс (Вест Бром) та інші.

На другому місці за кількістю проведеного часу в попередньому чемпіонаті Англії вихованці Тоттенхема – 22341 хвилина. Таких гравців 11: від лідера сучасних "шпор" Харрі Кейна до знаменитого "жирафа" Пітера Крауча (Сток Сіті).

Барселона вийшла на матч проти Сельти без власних вихованців – чому "Ла Масія" переживає велику кризу?

3-4 місця окупували лондонські гранди. Вихідці з академії Челсі награли 20453 хвилини, а опоненти з академії Арсенала – 17815 хвилин.

"Сині" відомі своєю широкою орендною мережею, але з 13 їхніх проспектів лише Андреас Крістенсен завершував сезон на Стемфорд Брідж. Рубен Лофтус-Чік (Крістал Пелас), Таммі Абрахам (Суонсі) набиралися досвіду в інших клубах, а Натан Аке (Борнмут), Домінік Соланке (Ліверпуль) та багато інших втекли від Челсі раніше.

У сусідньому Арсеналі за тренерства Арсена Венгера було легше пробитися в першу команду. З 14 вихованців місцевої академії у попередньому сезоні Ешлі Мейтленд-Найлс, Джек Вілшер, Ектор Бельєрін і Алекс Івобі регулярно грали за основу.

В десятку найпродуктивніших академій АПЛ зразка минулої першості входять два іноземні клуби. Ви не здивуєтеся які – нідерладські фабрики талантів Фейєнорд (12635 хвилин) і Аякс (10315 хвилин). Найвідоміші представники роттердамської школи Жоржінью Вейналдум (Ліверпуль) та Лерой Фер (Суонсі), а честь знаменитої академії Аякса в Англії захищають Крістіан Еріксен і Ян Вентонген (обидва – Тоттенхем), Дейлі Блінд (МЮ).

Що цікаво, за кількістю вихованців на другому місці після Манчестер Юнайтед розмістився Саутгемптон – 16 футболістів, однак вони награли лише на 9 місце – 11426 хвилин. Імена тут дуже солідні, але у своїх клубах вони не виконують головні ролі: Адам Лаллана і Алекс Окслейд-Чемберлен (обидва – Ліверпуль), Люк Шоу (МЮ), Калум Чемберс (Арсенал), Тео Волкот (Евертон).

Повний список топ-10 академій за кількістю проведеного в АПЛ-2017/18 часу їхніми вихованцями (інформація Press Association):

Академія Динамо – найкраща футбольна школа України 2017