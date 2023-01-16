Пуща Неполоміце на своєму офіційному сайті оголосив про підписання українського захисника Романа Якуби.

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Оборонець приєднався на правах оренди до кінця сезону з опцією викупу. Попереднім клубом Якуби була латвійська Вальмієра, якій він і досі належить.

У поточному сезоні Роман зіграв у 2 матчах за латвійський клуб в кваліфікації Ліги конференцій, відзначившись гольовою передачею.

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