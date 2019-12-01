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Вихованець Шахтаря, який приніс Маріуполю нічию з "гірниками", прокоментував дебютний гол у кар'єрі

17:05 348 Читать на русском
Вихованець Шахтаря, який приніс Маріуполю нічию з "гірниками", прокоментував дебютний гол у кар'єрі
Ілля Путря / фото: Маріуполь

Півзахисник Маріуполя Ілля Путря прокоментував нічию з Шахтарем (1:1) в матчі 16-го туру УПЛ.

49’ Ілля Путря
 
Тайсон 15’
15’ Тайсон
49’ Ілля Путря

"Емоції переповнюють. Вийшло, що я – вихованець Шахтаря, і дебютний гол забив саме їм. Дуже приємно, що забив, але це заслуга всієї команди, ми просто билися один за одного. Думаю, для нас це очко важливіше буде, ніж для Шахтаря.

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Думаю, здобули нічию завдяки настрою. Всі вийшли битися один за одного. Була повна самовіддача, в цьому плані був наш сильний матч, ми віддали всі сили.

Забитий м'яч? Щастить найсильнішому. Жартую, так, трохи пощастило, чекав на рикошет. Опинився в потрібному місці, добив. Був такий сумбур, не знав, як святкувати, просто втік, переповнювали емоції. Багато емоцій.

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Коли другий забив, думав, втрачу свідомість, якщо чесно. Потім суддя підняв прапорець, не було часу засмучуватися, були останні хвилини, потрібно було бігти і утримувати рахунок", – сказав Путря в ефірі телеканалу Футбол 1.

blog_ava
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Теги
Маріуполь - Шахтар Маріуполь Маріуполь Ілля Путря Ілля Путря
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