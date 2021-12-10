Клуб, який посідає 3 місце у групі А Другої ліги, на своїй сторінці у Facebook оголосив про підписання контракту з 32-річним півзахисником. Каленчук перейшов на правах вільного агента, а деталі співпраці гравця та ЛНЗ не уточнюються.

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За словами Максима, він не зміг відхилити пропозицію Юрія Бакалова, який очолює черкаську команду. "У Вітебську все було добре в плані колективу, стабільності, фінансів, але не вистачало амбіцій клубу. Мета була – 7 місце в чемпіонаті. Що вплинуло на перехід в ЛНЗ? Передусім, проект. Має бути хороша база і є все для розвитку клубу. Із розмов з футболістами, тут все дуже солідно, вчасно і чесно. Чекаю підготовки до другої частини сезону", – заявив новачок ЛНЗ.

Каленчук перебував у юнацькій системі Шахтаря та донецького Училища олімпійського резерву (УОР). На дорослому рівні пограв за Зірку, Сталь, Олександрію, Верес, Львів та Рух. Останнім його клубом був білоруський Вітебськ, за який хавбек у сезоні-2021 зіграв 23 матчі та віддав 2 асисти.

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