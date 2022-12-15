Йорк Юнайтед у своєму твіттері повідомив про прихід українця Маркіяна Войцеховського.

Гравець збірної України відповів на чутки про можливий трансфер до Шахтаря

Контракт розрахований на 2 роки з опцією продовження. Войцеховський є уродженцем Львова та починав свою кар'єру в академії Шахтаря. Також в Маркіяна є громадянство Канади.

Зазначимо, що в 2022 році Войцеховський виступав за ФК Простарс у Першій лізі Онтаріо (Канадський чемпіонат). Він був визнаний найкращим молодим гравцем року турніру, а також потрапив до символічної збірної сезону.