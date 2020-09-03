Дмитро Білоног вирішив спробувати свої сили у Вейккауслізі.

Український півзахисник Дмитро Білоног перейшов у Маріехамн, повідомляє офіційний сайт фінського клубу.

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До нової команди 25-річний футболіст приєднався на правах вільного агента. Останнім клубом хавбека було мінське Динамо, з яким українець нещодавно розірвав контракт. Угода з фінами розраховано до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, Білоног – вихованець донецького Шахтаря. В Україні виступав за кропивницьку Зірку та Олімпік, в Росії – за Урал, а в Білорусі – за вищезгадане Динамо Мінськ.

Маріехамн у цьому сезоні посідає 8-му сходинку турнірної таблиці чемпіонату Фінляндії. Востаннє команда здобувала чемпіонство країни у 2016 році.

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