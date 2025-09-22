– Мене в Рух запрошував тренер Віталій Пономарьов. Я був задоволений цим переходом. Згодом тренер у Руху змінився, що стало певною несподіванкою. Але, вважаю, що Віталій Пономарьов вибрав свій шлях (він очолив ЛНЗ з Черкас, – прим.). Напевно, йому хочеться як тренеру добиватися якихось нових успіхів.

Рух робить акцент на молоді, випускниках власної академії. Але не завжди молодь буде давати бажаний результат, який хоче керівництво. Це треба розуміти.

– За Рух Ви небагато грали. Чому?

– Як вже казав, через травми і операцію. Тому цей період у складі Руху хочеться забути. Контракт розірвали за згодою сторін, – розповів Погорілий в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Владислав є вихованцем Шахтаря, а за Рух виступав з лютого по серпень 2025 року. Втім, за "жовто-чорних" нападник провів лише 4 гри, після чого перебрався до вінницької Ниви з Другої ліги, де справи пішли краще – 4 голи в 7 матчах цього сезону.

