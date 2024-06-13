Півзахисник В'ячеслав Чурко цього літа покине Зорю та приєднається до новачка Першої ліги.

Чурко розпочне новий сезон у складі Металіста 1925, який опустився до Першої ліги за підсумками сезону 2023/24, повідомляє ТаТоТаке.

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Його контракт із Зорею добіг кінця. Луганці пропонували Чурку продовжити контракт, але В'ячеслав обрав команду Віктора Скрипника. Вже відомий і термін контракту з Металістом 1925 – 2 роки.

Нагадаємо, Чурко є вихованцем Шахтаря, а за Зорю виступав з липня 2022 року. Загалом, В'ячеслав провів за луганців 43 матчі, в яких відзначився 2 голами та 6 асистами.

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