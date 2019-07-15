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Вихованець Шахтаря перебуває на перегляді у бельгійському клубі

20:38 483 Читать на русском
Вихованець Шахтаря перебуває на перегляді у бельгійському клубі
Бека Вачіберадзе / фото із соцмереж

Колишній хавбек молодіжної збірної України Бека Вачіберадзе може продовжити кар'єру в чемпіонаті Бельгії.

Вихованець академії Шахтаря перебуває на перегляді в клубі другого бельгійського дивізіону Ломмель, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією видання, про перспективи підписання контракту між футболістом і клубом говоритим рано.

До слова, останні півтора року Вачіберадзе провів у Латвії, де захищав кольори Риги, однак на початку липня отримав статус вільного агента.

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Нагадаємо, Бека Вачіберадзе виступав за юнацькі та молодіжну збірну України, але в кінці 2017 року прийняв грузинське громадянство і вирішив виступати за національну команду цієї країни. Що правда, з тих пір дебютувати за збірну Грузії Вачіберадзе так і не вдалося.

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