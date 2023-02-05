Український захисник Іван Цюпа став гравцем Окжетпеса, повідомляє прес-служба казахського клубу.

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29-річний оборонець перейшов у нову команду у статусі вільного агента. Про терміни та умови угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Цюпа – вихованець Шахтаря. Виступав за Маріуполь, кропивницьку Зірку, Волинь і Карпати. Останнім його клубом був словацький Вранов, за який він грав з літа 2022 року.

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