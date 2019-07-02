toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вихованець Шахтаря Кісіль перейшов до російської команди

2 липня 14:51 1132 Читать на русском
Вихованець Шахтаря Кісіль перейшов до російської команди
Руслан Кісіль / Фото ФК Олімпік

Український хавбек Руслан Кісіль переїхав в другий дивізіон Росії.

27-річний гравець поповнив склад Балтики, інформує офіційний сайт клубу з Калінінградської області.

Соболь близький до переходу в Брюгге

Сезон 2018/19 Кісіль розпочинав у чернігівській Десні, однак взимку перебрався в Колос. За команду Руслана Костишина він провів усього шість матчів і вже цього літа вирішив покинути ковалівців. Варто зауважити, що Балтика зберегла місце в другому дивізіоні Росії лише завдяки адміністративним проблемам конкурентів.

Кісіль є вихованцем донецького Шахтаря, який упродовж цього трансферного вікна вже відпускав своїх гравців в російські команди – Олега Данченка в Рубін, а Івана Ордеця в московське Динамо.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали

blog_ava
Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського
09:28
1684
Теги
Трансфери Українці за кордоном Росія Колос Колос Десна Десна Руслан Кісіль Руслан Кісіль Балтика Балтика
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
34
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук