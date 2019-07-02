Вихованець Шахтаря Кісіль перейшов до російської команди

Український хавбек Руслан Кісіль переїхав в другий дивізіон Росії.

27-річний гравець поповнив склад Балтики, інформує офіційний сайт клубу з Калінінградської області.

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Сезон 2018/19 Кісіль розпочинав у чернігівській Десні, однак взимку перебрався в Колос. За команду Руслана Костишина він провів усього шість матчів і вже цього літа вирішив покинути ковалівців. Варто зауважити, що Балтика зберегла місце в другому дивізіоні Росії лише завдяки адміністративним проблемам конкурентів.

Кісіль є вихованцем донецького Шахтаря, який упродовж цього трансферного вікна вже відпускав своїх гравців в російські команди – Олега Данченка в Рубін, а Івана Ордеця в московське Динамо.

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