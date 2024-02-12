Захисник Володимир Заїменко та півзахисник Юрій Сеницький продовжать кар'єру у киргизькому Дордої, повідомляє прес-служба бішкекців.

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Обом гравцям по 26 років, обидва прийшли з іншого киргизького клубу – ФК Алай. Терміни та умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt обоє підписали контрати до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Заїменко розпочинав у моршинській Скалі. Виступав за стрийську Скалу, Зорю, Гірник, Кривбас (де був капітаном), польський Ігрос Красноброд та німецький Золінген (шостий дивізіон). За Алай грав з березня 2023-го. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

Сеницький – вихованець донецького Шахтаря. Захищав кольори Маріуполя, Краматорська, Гірник-Спорта та польського Ігрос Красноброд. Склад Алаю він поповнив у серпні 2023 року. Transfermarkt править за нього 125 тисяч євро.

До слова, за підсумками минулого сезону Заїменко та Сеницький стали віце-чемпіонами Киргизстану. Дордой, який за свою історію 12 разів вигравав золото першості (що досі залишається рекордом), у тому ж чемпіонаті посів третє місце, відставши від Алая на один пункт.

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