Вихованець Шахтаря Хомутов перейшов у Нимме Калью

Український хавбек Владислав Хомутов приєднався до Нимме Калью.

21-річний півзахисник Владислав Хомутов став футболістом естонського Нимме Калью, повідомляє офіційний сайт клубу. Про деталі контракту українського футболіста наразі не повідомляється.

Біленький перейшов у Заглембє Сосновєц

До слова, Хомутов – вихованець Шахтаря та Олімпіка. Останнім клубом півзахисника був словацький Злате Моравце, куди українець перейшов взимку цього року з Чорноморця.

Бобко офіційно став гравцем Окжетпеса

За європейську команду 21-річний футболіст провів лише 3 гри, результативними діями хавбек не відзначався.