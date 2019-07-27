Вихованець Шахтаря Хомутов перейшов у Нимме Калью

Суперкубок України — 08:00 889
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Динамо – Шахтар: де дивитись матч за Суперкубок України-2019
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Бейл покине Реал та узгодив контракт з китайським клубом, – MarcaІспанія — 26 лип 4417
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Зідан налаштований відпустити 7 гравців Реала задля трансферу Погба – Лунін потрапив під гарячу руку французаІспанія — 26 лип 4068
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Україна ризикує втратити одну команду в Лізі чемпіонів – сезон 2019/20 як момент істиниЛіга чемпіонів — 26 лип 13341
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Динамо – Шахтар: польський канал викликав істерику тамтешніх фанатів через новину про показ Суперкубка УкраїниУкраїна — 26 лип 12801