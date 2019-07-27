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Вихованець Шахтаря Хомутов перейшов у Нимме Калью

06:30 685 Читать на русском
Вихованець Шахтаря Хомутов перейшов у Нимме Калью
Владислав Хомутов / Нимме Калью

Український хавбек Владислав Хомутов приєднався до Нимме Калью.

21-річний півзахисник Владислав Хомутов став футболістом естонського Нимме Калью, повідомляє офіційний сайт клубу. Про деталі контракту українського футболіста наразі не повідомляється.

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До слова, Хомутов – вихованець Шахтаря та Олімпіка. Останнім клубом півзахисника був словацький Злате Моравце, куди українець перейшов взимку цього року з Чорноморця.

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За європейську команду 21-річний футболіст провів лише 3 гри, результативними діями хавбек не відзначався.

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Теги
Українці за кордоном Світ Трансфери Нимме Калью Нимме Калью Владислав Хомутов Владислав Хомутов
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