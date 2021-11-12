Захисник Шахтаря Марк Рене Мампассі може опинитись у московському Локомотиві.

"Сторони близькі до укладання угоди. Трансфер найближчим часом має бути оформлений. Передбачається, що гравець (Мампассі – прим.) уже взимку приєднається до Локомотива на зборах", – повідомляє видання Чемпионат з посиланням на джерело, наближене до Шахтаря.

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Зазначимо, що наразі Мампассі захищає кольори Маріуполя, а права на захисника належать донецькому Шахтарю.

У поточному сезоні оборонець відіграв у 12 матчах за азовців, у яких віддав 1 результативну передачу.

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