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Вихованець Реала Оскар Родрігес може підсилити Вільяреал

16:12 - Читать на русском
Вихованець Реала Оскар Родрігес може підсилити Вільяреал
Оскар Родрігес / офіційний сайт Ла Ліги

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Оскар Родрігес може перебратися на Ель Мадригал. Минулий сезон він провів у Леганесі на правах оренди.

Вільяреал проявляє інтерес до 22-річного хавбека, повідомляє ESPN.

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"Жовта субмарина" нібито вже розпочала перемовини щодо трансферу Родрігеса. Іспанець має мало шансів закріпитися у першій команді "вершкових", тому змушений шукати новий клуб для регулярної практики. Родрігес має чинний до літа 2023-го контракт із мадридцями. Сума відступних наразі невідома.

У минулому сезоні Оскар Родрігес провів 32 матчі за Леганес у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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