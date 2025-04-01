Український екс-футболіст Юрій Яцків віддав життя за Батьківщину.

Юрій Яцків загинув у бою поблизу Торецька Бахмутського району на Донеччині. Йому було 26 років.

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"Керівництво, тренери та весь персонал ДЮФШ ФК Львів висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою", – йдеться у повідомленні ДЮФШ Львів в Instagram.

Захисник України був вихованцем ДЮФШ ФК Львів. Юрій Яцків є випускником академії Львова-1998, грав на позиції воротаря. Перший тренер – Олег Колобич.

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