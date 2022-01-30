Глядачі матчу Гіллінгем – Оксфорд Юнайтед точно не нудьгували під час поєдинку.

У зустрічі 30-го туру англійської Ліги 1 Оксфорд Юнайтед на виїзді розгромив Гіллінгем з рахунком 7:2.

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Героєм поєдинку став півзахисник гостей Камерон Браннаган, який відзначився покером. Цікаво, що усі свої м'ячі у цьому матчі Камерон забив з пенальті.

Браннаган є вихованцем Ліверпуля. У 2018-му мерсисайдці продали півзахисника Оксфорду за скромні 225 тисяч євро.

Після 28-ми турів Ліги 1 Оксфорд Юнайтед бореться за підвищення у класі, розташувавшись на 7-й сходинці, Гіллінгем залишається у зоні вильоту – 23-тє місце.

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