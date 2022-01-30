Вихованець Ліверпуля відзначився найлегшим покером у кар'єрі – злива голів у матчі англійської Ліги 1
Глядачі матчу Гіллінгем – Оксфорд Юнайтед точно не нудьгували під час поєдинку.
У зустрічі 30-го туру англійської Ліги 1 Оксфорд Юнайтед на виїзді розгромив Гіллінгем з рахунком 7:2.
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Героєм поєдинку став півзахисник гостей Камерон Браннаган, який відзначився покером. Цікаво, що усі свої м'ячі у цьому матчі Камерон забив з пенальті.
Браннаган є вихованцем Ліверпуля. У 2018-му мерсисайдці продали півзахисника Оксфорду за скромні 225 тисяч євро.
Після 28-ми турів Ліги 1 Оксфорд Юнайтед бореться за підвищення у класі, розташувавшись на 7-й сходинці, Гіллінгем залишається у зоні вильоту – 23-тє місце.
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