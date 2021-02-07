Вальмієра оголосила про підписання українського хавбека у своєму Instagram. Деталі угоди не розголошуються.

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Додамо, що з 2019 року він виступав у складі чеської Карвіни, куди перейшов з Карпат. Вальмієра ж є чинним володарем бронзових нагород латвійської першості.

До слова, Желізко у поточному сезоні зіграв у 2 матчах у складі Карвіни, проте результативних дій до свого активу не записав.

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