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Вихованець Карпат Маркович забив переможний м'яч у Суперкубку Естонії – відео голів та огляд матчу

10:59 102 Читать на русском
Вихованець Карпат Маркович забив переможний м'яч у Суперкубку Естонії – відео голів та огляд матчу
Андрій Маркович / ФК Нимме Калью

Український захисник Андрій Маркович відзначився переможним голом у матчі за Суперкубок Естонії-2019 проти Левадії, у складі якої забив Ігор Жураховський. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Суперкубок Естонії-2019

Нимме Калью – Левадія – 3:2

Голи: Угге, 53 (пен.), Тамм, 62, Маркович, 70 – Жураховський, 39, Нестеров, 77

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У Суперкубку Естонії-2019 Нимме Калью зустрівся з Левадією. На полі з'явились одразу четверо українців на дві команди – Андрій Маркович, Ігор Жураховський, Євген Буднік та Юрій Ткачук.

Жураховський відкрив рахунок у зустрічі, а Маркович забив переможний м'яч, і Нимме підняв над головою Суперкубок Естонії.

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